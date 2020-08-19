新北市政會議19日通過2021年度總預算案，歲入編列1658.4億元，較去年增加16億，歲出編列1801億元較去年增加15億元，歲入歲出短差143.9億元，較上一年減少1.1億，加上舉新還舊1082億元，新北明年將舉債1225億元。預算案預計8月底前函送新北市議會審議。

主計處指出，歲入較去年增幅0.98％，除是課稅收入增加34.70億，其中包含統籌分配稅增加13.34億元，另外新北明年將徵收汙水下水道使用費，可為市府增加10.50億元收入；不過市有不動產作價收入減少27億元，補助及協助收入減少8.74億元，彼此抵消，歲入仍增16億.16億元。

歲出部分，較上年成長0.84％，主要是教育局配合中央對校園電力改善與冷氣裝設計畫增加24.45億元，社會局社會福利經費增加22.87億元，另外還有美術館興建工程增加6.26億元，另有捷運局軌道建設發展基金減少11.94億元，其他各項施政計畫淨增加0.42億元等。

主計處指出，今年歲入歲出短差143.9億元，較上年度減少1.1億元。若加上舉新債還舊債1082億元，新北明年需舉債1225億元。

(中時 )