開學在即境外生陸續返台，各大專院校覓無防疫旅館心急如焚 ；新北市淡江大學尚有300名新生申請返台，校方焦頭爛額覓無防疫旅館，盼政府協助擴增；新北市真理大學25名境外生遠赴台南宿舍安置，南北奔波下部分師生怨聲連連；各校紛紛坦言，「儘管教育部開放境外生返台，但若找無防疫旅館，學生仍無法入境，返台日遙遙無期。」

新冠疫情持續升溫，教育部開放境外生在暑假期間，分批返台就學，但校方須先將簽證名單、居家檢疫計畫送交中央，通過審核後境外生才可入境，礙於雙北防疫旅館幾乎爆滿，隨著境外生數量遽增，各校尋覓檢疫場所心急如焚，有的遠送台南、有的下機後暫時安置桃園，有的甚至暫無著落。

新北市淡江大學祕書長劉艾華表示，淡大境外生數量龐大，目前已有144位在校生和畢業生返台，由於雙北防疫旅館數量有限，部分學生下機後就近安置在桃園，距離機場較近，但學校老師奔波探視，難免舟車勞論，確實比較辛苦。

劉艾華坦言，目前最擔心的事，9月初還有300名境外新生準備返台，校方還在四處尋覓防疫旅館中，非常擔心數量不夠，恐拖延返台時間，連帶影響境外生開學時程，盼政府能儘速擴充防疫旅館，保障境外生學習權益。

同樣位在淡水的真理大學，第一批25名境外生已提前返台，以馬來西亞、泰國、越南等東南亞學生為主，學生遠赴台南宿舍安置，南北車程耗掉半天，有些老師還得暫住台南就近照顧，不少人大嘆不便；據了解，第2批境外生大約還有40名申請返台，若台南宿舍空間不足，可能由學生自行找防疫旅館分開安置。

真理大學公關室組長何月妃說明，台南校區宿舍通過衛生局核准，可作為檢疫場所用途，價格較一般防疫旅館便宜，目前推估第二批境外生可全數入住，完成14天檢疫後統一由遊覽車包車北上。

「大家都在搶，確實棘手！」台北大學三峽校區尚有70名境外生準備返台，校方坦言，依規定學生完成14天居家檢疫後，還得自主健康管理7天，如今開學在即，各校都在搶防疫旅館，台北大學已先匡住床位，但不確定能不能排得上，希望能趕在開學前找到，否則恐拖延境外生開學時序。

(中時 )