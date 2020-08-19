娛樂8點半》熬過訓練階段或是沒沒無聞時期固然辛苦，但許多明星上節目分享入行的甘苦談，往往會提到其實真正煎熬著身心的，是難以維持個人隱私的日常，以及只能照單全收的外界評論，其中更有甚者，是名為「黑粉」的存在，有時即使具備「被討厭的勇氣」，但更難防的是被好意包裹著的惡意，天團「東方神起」就曾因此差點送命。

近年多有偶像明星受不了群眾、網友的惡意評論，因「網路霸凌」而結束寶貴的生命，而群眾毫無遮掩的惡意，從以前就以各種形式在演藝圈發生著，是每個藝人揮之不去的惡夢，男子團體「東方神起」可算是近代十大天團之一，足見他們受歡迎的程度，而即使「仙后們(東方神起的粉絲暱稱)」人數相當龐大，當然也難以讓全世界的人們都喜歡他們，一體兩面，看東方神起不順眼的人們也不容忽視，甚至有人將這種負面情緒放大，鑄下大錯。

東方神起是南韓偶像天團，喜歡他們的人很多，討厭他們的也不在少數。(中時資料照片)

2006年有名年僅20歲的女性，抓準「東方神起」到電視台錄節目時，趁著該電視台相較之下較鬆散的保全制度，包藏起了惡心，假裝是他們的狂粉，要送飲料給心愛的偶像，警衛不疑有他收下了東西並遞交，殊不知這是5瓶塗抹、填裝了強力膠的柳橙汁，隊長允浩對於粉絲的愛毫無戒心，拿了一瓶開了就喝下，才喝了一口就發現不對勁，他的嘴巴黏在瓶上，接著出現嘔吐反應，鮮血隨之流出，立即被經紀人送往醫院急救。

這起天團遭黑粉下毒事件很快在海內外傳開，允浩送醫後馬上進行洗胃，傳出一度昏厥，因此外界懷疑飲料中不只摻了強力膠，還有不知名的有毒物質，所幸經過搶救後，允浩脫離生命危險，但嚴重影響工作，之後的活動全都因此喊卡，警方介入調查整起事件，據悉，該名粉絲在飲料禮物裡，放了一張字條寫著：「舞跳得不怎樣，還覺得自己很了不起似的，超噁心，只有年輕人喜歡你們，想要殺了你」，但允浩第一時間沒發現卡片，才會直接喝下毒飲料，事後警方被報導將徹查便利商店的監視器，嫌犯才心虛自首，表示平常就很討厭東方神起，做案時沒想那麼多，更沒想到會有團員真的喝她送的飲料，最終被依傷害罪移送法辦。

有女性假裝是粉絲，給「東方神起」送毒飲料，造成隊長允浩濺血嘔吐。(中時資料照片)

毒飲料事件讓允浩罹患恐慌障礙症，不敢出門也不敢面對民眾，看見形象相似的人以及飲料就害怕，多年來難以克服，對工作造成巨大影響，他因此對自己生氣，狠了心要克服，因此買了10瓶柳橙汁放在面前準備灌下，但手才摸到瓶蓋就狂抖，但他心想：「這裡過不去，我一輩子都喝不了柳橙汁了」，硬是邊抖邊喝下飲料，以此為契機，之後漸漸好轉，如今終於能一口乾掉整瓶柳橙汁了。

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