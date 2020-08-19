中央流行疫情指揮中心表示，今(19)日無新增新冠肺炎確診病例，國內截至目前累計85,128例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含84,068例排除)，其中486例確診，分別為394例境外移入，55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清。確診個案中7人死亡、457人解除隔離、22人住院隔離中。

指揮中心監測資料顯示，全球累計22,123,138例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國5,589,757例、巴西3,407,354例、印度2,702,742例、俄羅斯932,493例及南非592,144例為多；另全球已有781,206例死亡，以美國174,369例、巴西109,888例、墨西哥57,023例、印度51,797例及英國41,381例為多。

指揮中心指出，國內近期持續有新確診之境外移入個案，籲請民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集(百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等)、教育學習場所(補習班、K書中心等)、休閒娛樂場所(電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場等)、宗教場所及活動(廟宇、教會、禮拜、遶境等)時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、維持咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

(中時新聞網)