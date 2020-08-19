全國新住民人口持續增加，北市議員陳炳甫指出，北市新住民人數已達6.3萬人，全國第二多，也是轄內原住民人數的3倍之多，但北市新住民事務無專責單位，相關預算也只有原民預算的三分之一，他呼籲，台北市長柯文哲應盡速成立新住民事務專責單位，擔任台灣新移民政策的領頭羊。

陳炳甫指出，內政部統計至今年6月底為止，全國的新住民已逾56萬人，與原住民57萬人口相當，其中北市新住民就有6.3萬人，原住民人口總數約1.7萬人。

陳炳甫說，台北市原住民權責單位是屬一級單位的原住民委員會，負責統籌照顧原住民相關事務，而新住民業務僅是設置在民政局人口政策科下的「新移民照顧輔導措施諮詢委員會」與「強化新移民照顧輔導措施工作小組」，僅算是平台，非專責單位，沒有完整組織、人力跟專門的預算。

陳炳甫表示，目前新住民人口最多的縣市依序為新北市10.6萬、高雄市6.3萬與北市6.3萬，未來新住民人口將越來越多，建議北市短期可成立「新移民發展科」，分配獨立預算與人力；中期仍需要由民政局輔導，仿效北市教育局青年發展處，成立北市新移民發展處，最後成為獨立局處，升格改制為北市新移民事務委員會。

北市府發言人陳智菡表示，北市持續關注原住民與新住民權益與事務，目前北市設有新移民專區，針對衛生福利、就學就業、戶政法令的問題提供專人專線諮詢服務，市府將參考並討論議員建議，提供新住民更好的服務及友善空間。

(中時 )