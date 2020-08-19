裕隆(2201)今日舉行法人說明會，相對於和泰汽車偏樂觀看台灣車市，裕隆集團保守看今年兩岸車市，仍維持年初預估之2020年整體台灣汽車市場約42.2萬台，較2019年42.7萬台衰退約1.1%；目前新冠肺炎疫情持續蔓延，推估2020年中國整體汽車市場銷量年減約22.4%。

前7月台灣汽車市場總銷量24.6萬台，較去年同期微減0.6%。2020年台灣經濟成長率，中經院、台經院及主計處7月分別預估為1.33%、1.83%及1.67%，惟全球新冠肺炎疫苗問市，各國疫情逐步控管，經濟將緩慢復甦

裕隆指出，預估2020年整體台灣汽車市場約42.2萬台，較2019年42.7萬台衰退約1.1%，惟近期受新冠肺炎疫情在全球延燒，各項防疫措施影響經濟活動及消費需求，汽車屬高單價產品，衝擊力道應不小，台灣車市受影響程度需繼續觀察。

在大陸車市方面，第二季年減幅度較第一季收斂，前7月中國汽車市場總銷量為1236.5萬台，較去年同期衰退約11.4%，其中乘用車銷量1165.5萬台，年減約18.2%。

2020年中國大陸經濟成長率，IMF預估為1%、IHS Markit預估1.6%，主要是新冠肺炎疫情持續蔓延，衝擊內需與金融體系，對外又面臨美中貿易戰第二階段談判，經濟前景具高度不確定性。

裕隆表示，目前新冠肺炎疫情持續蔓延，短期內勢必衝擊汽車產銷，並打亂全球零組件供應體系，維持年初推估之2020年中國大陸整體汽車市場銷量較2019年可能衰退約22.4%，約僅2000萬台。

(時報資訊)