TrendForce旗下半導體研究處表示，2020年第二季DRAM量價俱揚，總產值季增15.4%，然庫存水位上升但採購動能開始轉趨保守，預計第三季DRAM價格恐反轉向下。

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，2020年初在Server DRAM價格強勢領漲的帶動下，各類DRAM價格正式翻揚；即使新冠肺炎疫情在第二季開始蔓延全球，但採購端因擔憂零組件斷貨，並未減少原本預估的訂單量，使DRAM供應商出貨量優於預期，激勵DRAM價格漲幅擴大，推升第二季DRAM總產值至171億美元，季成長15.4%。

TrendForce指出，經過連續兩季的拉貨後，Server業者庫存水位已逐漸攀升，在整體經濟仍處低潮的情況下，以Enterprise Server為首的採購動能開始轉趨保守。在DRAM產業由Server(伺服器)領漲領跌的趨勢下，恐帶動其他產品價格一併反轉向下，預估第三季將出現量平價跌走勢，DRAM原廠獲利能力將轉弱。

台廠營運表現方面，南亞科(2408)第二季出貨量與均價皆呈現約7%漲幅，第二季營收季增15%；受惠於報價走升，營業利益率達19.6%。華邦電(2344)受到長約效應影響，價格成長幅度僅0.5%，相較DRAM營收，Flash成長動能較顯著。力積電(Powerchip)營收僅計自家生產之標準型DRAM產品，第二季因PMIC(電源管理IC)、Driver IC等邏輯產品需求暢旺，導致DRAM產能限縮，因此DRAM營收約略持平。

三家台廠在第二季皆專注在下一代製程的研發，如南亞科積極專研1A/1B奈米，期望盡快導入試產；華邦持續提升新製程25奈米的良率，產能擴建傾向以Flash為主；力積電則在25奈米 DDR4產品改良的同時，以代工邏輯產品為公司之營運重心。

三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)、美光(Micron)三大DRAM原廠營收表現，第二季在DRAM量價齊揚帶動下，營收成長皆突破雙位數。

(時報資訊)