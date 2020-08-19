近期境外移入病例不斷增加，台南市長黃偉哲表示，要珍惜台灣防疫成果，基於防疫也建議國門暫時不要開放，甚至一些從高風險國家如東南亞、菲律賓或美國等地回台的人，也希望能暫停一下，他以北部防疫旅館都快住滿為例，表示防疫能量已達一定的水位，必須特別注意。

黃偉哲說，先前表現不錯的越南、澳洲、紐西蘭、新加坡後來都發生第二、第三波流行，台灣目前能有這樣的防疫成果，是防疫政策作得好的結果，但不能自滿，接下來要面對下半年入秋入冬之後第二波、第三波國際疫情。他建議，這個時候，國門不要開比較好，等到世的疫情過去了或有疫苗、特效藥後再開放國門。

針對彰化篩檢確診病例卻遭調查，黃偉哲表示，14天期間要不要進行篩檢，尊重中央流行疫情指揮中心專業判斷。由美籍台裔少年案印證要不要普篩，並沒有邏輯必然關係，強調如果台灣已經有這麼多所謂抗體陽性帶原者，早就造成社區感染及大規模流行。

(中時 )