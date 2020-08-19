桃園離岸風力發電廠於2017年通過環評，為北台灣第一個通過的離岸風力發電案，今於環保署召開環境影響差異分析，在環評委員要求開發單位補充升壓站基礎開挖地下水質保護對策，以及承諾於小燕鷗繁殖期間不進行海纜上岸施工下，本案決議補正再審。

今日環保署召開「桃園離岸風力發電廠興建計畫第一次環境影響差異分析報告專案小組第2次初審會議」，開發單位麗威風力發電股份有限公司籌備處表示，本計畫經海岸管理審議會審查，考量最小需用原則，取消海纜「樹林里上岸升壓站」及其輸出電纜，變更「觀音里上岸升壓站」位置，電纜經升壓後併入榮成或塘尾變電所。

環評委員指出，開發單位本次變更上岸升壓站位置，但海纜上岸接路纜有區段緊臨小燕鷗的保育地點，應避免3-7月的生殖期，另外搬運棄土的施工車輛噪音也會讓小燕鷗放棄巢位棲息地，再回復是很困難的。

植物部分，海纜上岸接路纜會碰到防風林，在衛星地圖來看是完整的一片，不像開發單位形容的「不怎麼樣」，若必須在此處施工，破壞面積要寫清楚，且升壓站工程鄰近區域有地下水，水質保護對策應補充說明。

另有環委說，為因應氣候變遷考量周遭敏感區位及施工安全，應規劃相關緊急應變防救災計畫。

會議中經濟部能源局代表提到，由於風機場址鄰近桃機，民航局書面意見回覆中建議全案不應設置，不過環委提到因為與今日變更內容關係不大，日後離岸風電相關環評審查建議可邀請民航局出席。

本案在環評委員要求開發單位補充升壓站基礎開挖地下水質保護對策，以及承諾於小燕鷗繁殖期間不進行海纜上岸施工下，本案決議補正再審。

(中時 )