台灣大旗下MyVideo擁有超過660萬註冊會員，19日宣布攜手兒童新樂園，本周末重磅推出《樹蛙夏日電影院》，本週五、六、日每天下午5點半入園，除了可免費觀賞《冰雪奇緣2》、《音速小子》、《紅鞋公主與七矮人》等人氣動畫外，更把小朋友最愛的英國BBC CBeebies頻道《阿奇幼幼園》帶到現場，完成任務即可獲得限量阿奇抱抱禮，現場打卡再送myVideo 7天豪華月租免費看序號，讓大小朋友抓住暑假尾巴，寓教育樂之餘亦收穫滿滿。

2017年起，myVideo從行動走入家戶，陸續與凱擘大寬頻、台灣大寬頻及台灣寬頻通訊（TBC）等有線電視系統策略合作，目前全台超過100萬個機上盒都可隨選隨看myVideo上萬部精采片單，其中又以戲劇、電影、幼兒內容最受家庭用戶青睞。

為回饋廣大親子客群，今年決定再度與兒童新樂園合作推出露天電影院。同時myVideo即日起全新上架榮獲5座金鐘獎肯定、探訪生態人文的深度紀實節目《MIT台灣誌》，每週三晚上10點與MOMOTV綜合台同步播出，亦為台灣OTT獨家播出的平台。

為因應即將到來的浪漫七夕，myVideo也推出「宅家電影院．浪漫來襲」的優惠月租方案，首3個月每月199元（原價250元），相當於每天不到7元，就能與另一半在家共同享受追劇樂趣。透過官網申辦，再加碼送myVideo 100元看片金。

myVideo電影館近期好片接連上檔，包括院線仍熱映中，由蜘蛛人湯姆·霍蘭德配音的《1/2的魔法》，大賈斯汀配音的《魔法精靈唱遊世界》，休傑克曼、艾莉森珍妮主演，改編自全美校園最大騙局的《壞教育》，人氣動畫改編成電影版的《少女與戰車總集編》，張國榮、林青霞、梁朝偉、張學友及張曼玉等黃金陣容演出王家衛導演經典《東邪西毒：終極版》，以及韓星宋智孝主演《詭妹》等。

戲劇館則有多檔跟播戲劇限時免費看，包括收視一再創新高的溫馨家庭台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》、以助產士為主題的台劇《生生世世》、韓國懸疑推理劇《十匙一犯》、韓國浪漫愛情喜劇《他就是那傢伙》、港劇《迷網》等。

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