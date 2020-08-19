人生不同階段各有「必備」的保單，新光人壽18日建議，保戶可以用主約加附約的方式，在不同年齡階段，用較高CP值（性價比）無痛規劃人生三備保單，即新鮮人備基本保障、夾心族備長照重疾、熟齡者備退休與傳承資產，才能優雅過一生。

新壽提出的投保「三備原則」，第一備是指剛出社會的小資族，因存款不多，卻活動量大，最怕遭逢意外或疾病，這個時期應著重保障輕儲蓄，必備實支實付醫療險、意外險、手術險、重大疾病險等。

新壽指出，事故傷害近10年來都高居20～29歲族群的主要死因，其中又以交通事故為主，因此新鮮人可以附約方式先規劃意外險。同時越年輕規劃醫療險，保費越便宜，如20歲投保與40歲投保，保費相差是以倍數計算，所以建議趁年輕就投保醫療險，如實支實付、住院、手術險等都是小資族必備險種，可依自身經濟能力挑選適合的主約保單，再與附約搭配，強化保障。另外年輕人多半有運動習慣，可考慮具健康管理效果的外溢保單，身體愈健康，保費愈便宜。

第二備是三明治族群，即開始成家立業，收入可能增加、也漸漸有積蓄，但卻上有老下有小，成為三明治夾心層，此時建議應備好長期照顧與更充足的醫療資源，才能避免發生一人倒全家倒的窘境，即必備有長照險、癌險、手術住院等，補強醫療保障缺口。

夾心族投保建議是壽險保單可包含身故給付、意外事故給付、特定意外事故三倍給付、失能和燒燙傷給付，還有失能後豁免保險費的機制。可另外附加住院日額、實支實付、癌症等醫療險附、約意外傷害險附約，疊加年輕時保額。

第三備則無論是獨身貴族或是兒女成群的熟齡準退休族，可藉醫療險提高醫療和生活品質，且要即早規畫退休養老金，達到優雅退休及財富傳承，為因應長壽風險，可備年金險、終身還本險，並可以保障型利變終身壽險，累積可傳承的資產。

台灣在2018年已進入高齡社會，但據壽險公會統計，國人平均死亡給付僅57.8萬元，新壽建議銀髮族可善用小額終老保單，作人生最後一哩路的規劃，保費是傳統終身壽險的7~8折，另外可用美元保單規劃退休金及可傳承資產。

(工商 )