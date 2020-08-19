台灣菸酒公司指出，台菸酒玉山高粱產品先後奪下舊金山世界烈酒大賽最大獎「最佳白酒」後、「USC終極烈酒挑戰賽」主席獎曁「世界百大烈酒」。

「USC終極烈酒挑戰賽」每年在紐約舉行一次評選，邀請酒界權威機構和專業人士擔任評審，以盲測方式從酒的香氣、口感、色澤等各方面進行評鑑，最後給予各酒款對應的分數以印證酒質優異，並頒發「最高分」的酒款為「主席獎」。台菸酒玉山高粱突破重圍，奪得主席獎。

台菸酒表示，今年至今已公布四大國際烈酒賽事成績，玉山高粱旗下多項產品，如玉山台灣高粱酒、玉山清香高粱、玉山大麴酒、玉山二鍋頭及多款玉山陳高均不負眾望，已抱回5面雙金牌、7面金牌、15面銀牌及6面銅牌。今年「玉山高粱酒八年甕藏（帝雉）」更以96分高分勇奪「2020終極烈酒挑戰賽主席大獎」，獲得主席獎，堪稱台灣之光。

財政部也指出，我國有不少優質認證酒品，像是今年參加德國國際烈酒競賽（ISW），我國酒品一舉拿下三金三銀，包括台灣菸酒公司的單一麥芽威士忌（雪莉果乾）、金車噶瑪蘭經典獨奏威士忌原酒（雪莉桶）、金車噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌等皆獲得金牌。

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(工商 )