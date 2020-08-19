美擴大限制供應華為晶片禁令，周三持續在盤面上發酵，相關概念股包括台積電、聯發科等都震盪殺低，而面臨旺季不旺疑慮的被動元件、矽晶圓，如國巨、華新科、環球晶及台勝科等指標股也臉色鐵青，而PCB的華通、楠梓電與景碩等也拉回，使電子族群成短線多殺多重災區。

加上台塑四寶、統一、中鋼與亞泥等等重量級集團股也演出不振，使金融股包括國泰金、富邦金與兆豐金等力撐短多仍無功而返，集中交易市場今開高震盪殺低，源自法人、大股東、主力群及業內實戶等逢高打帶跑策略，使盤勢在萬三大關前，再吃敗仗，周三盤中一度攻堅12950點僅是曇花一現。

加權股價指數迄終場報跌93.5點，為12778.64點，失守12800點，單日跌幅0.73%，成交2536.85億元。

櫃買市場方面，生技股仍是盤勢多頭重心，不過，合一、杏國、國光生、高端疫苗及博錸等雖大漲，但杏輝、旭富與中化生等則拉回，顯示類股不再是齊漲齊跌格局，未來將依基本面題材各自向上尋求突圍。

生技類股指數短線上漲2.57%，與紡纖、電機、營建與化學等族群力挺多方，但權重占比較大的電子股的賣壓相對沈重，而鋼鐵、航運與觀光等類股也表現不佳，使盤勢同樣開高震盪殺低，終場指數收跌0.14%，報164.31點，成交610.87億元。

上市、櫃今表現較佳股票，包括世芯-KY、玉晶光、ABC-KY、祥碩、矽力-KY、嘉晶、IET-KY、強茂、欣興、南電、富邦媒、浩鼎與上緯投控等，大多是小型、低價或基本面具轉機契機者，顯示只要大股東不偏空，個股輪動向上的大波段行情，值持續追蹤。

業內人士指出，台股在萬三大關之前，雖一再跌跤，且陸續跌破5日線與10日線，但量價並未失控，且月線與季線仍持穩向上，顯示中多架構還未遭破壞。

短期宜觀察月線在12700點附近的支撐韌性，再追蹤台積電、聯發科的多空動向；另外，新冠疫情的影響力是否逐漸式微，也需再觀察。

例如近期除北美、印度、南韓與日本等少數地區的新增病例雖有增加，但大多數地區的病例是降溫趨勢，而且新病例雖增，但死亡率已愈趨下滑，顯示疫情再惡化空間愈趨相對有限。

這局面對報復性消費的遞延效應，延至今年第四季或2021首季，將使美股領軍全球市場震盪走堅格局，不必過分看淡，畢竟疫情下最慘的經濟衰退狀況，多已在上半年觸底，未來景氣逐漸恢復循環榮景格局，仍審慎而樂觀。

(工商 )