東元上半年EPS從去年同期0.92元回升至0.99元，締造近6年同期新高。東元集團董事長邱純枝、總經理連昭志今（19）日聯袂出席台北國際自動化工業展受訪表示，東元下半年營運比上半年好，全年營運目標是獲利比去年成長。

東元今年參加台北國際自動化工業展，東元以實現「智能工廠．驅動未來」為主題，要協助製造業解決人員卡關及斷鏈之苦，展出重點包括映在既有產線的解決方案，為傳統工廠升級為智慧工廠，以及結合關係企業東捷資訊的數位戰情室，將生產資訊視覺化，並可遠端互動分析，提供企業決策者更有效的經營管理系統。

連昭志表示，東元上半年獲利優於去年同期，上半年EPS創近6年同期新高。家電上半年賣得很好，動能會延續至下半年。馬達事業則因台灣取得工程，接單強勁，大陸水災過後，重建工程需要大量馬達，東元可搭上這股趨勢，第三季V型反轉，預計兩位數成長，全年大陸營運會優於去年。北美因疫情關係，會很辛苦，還好油價回升及匯損回沖，下半年還不明朗。

東元布局電動車多時，進入收割期。連昭志表示，電動二輪車訂單穩定，東元打入台灣港口的無人搬運車、泰國渡輪供貨體系。邱純枝指出，東元電動車去年進行測試，今年開始出貨，希望今年電動車營業額突破億元。

東元因應中美貿易戰，分散生產，也積極進軍越南及印度投資設廠。連昭志指出，東元與日本三井商社合資在印度班加羅爾設小馬達廠，8月整地，預計10月建廠，2021年第二季量產，生產電動車動力模組，看好印度14億人口的商機。東元當初與三井商社合資在印度設小馬達廠，主要是看中三井是日本九大商社之一，具有全球市場開拓能力，東元負責技術、研發及生產。此外，越南廠在中美貿易戰後，是重要輸出基地，未來越南廠以外銷美國為主，也會供應越南內需市場。

(工商 )