上銀集團旗下上銀及大銀微系統兩公司聯手參加今（19）日登場的台灣機器人與智慧自動化展，醫療、半導體、5G及智慧自動化短急單持續湧現，晶圓移載系統結合晶圓機器人及晶舟盒，接獲韓國、台灣及大陸接獲晶圓移載系統訂單，今、明年都有上百套訂單。

上銀集團總裁卓永財表示，上銀及大銀兩公司因歐洲客戶放暑假，減少拉貨，8月業績比7月略少，9月訂單滿載，10月還在接單，但目前接單來看，第三季業績優於第二季，也優於去年同期，兩公司全年業績有機會兩位數成長，全年獲利可望優於去年。

上銀集團參加今日登場的台灣機器人與智慧自動化展，主要展出HIWIN Delta口罩包裝自動化產線，半導體產業的晶圓製程中，FOUP移轉的實際應用，藉由關節式機器手臂與電動夾爪的組合，可配合MES系統自動來執行任務，提供超潔淨的效能與晶片載出載入機，以滿足半導體製造商的需求。同時設有AI—文青書畫機器人、夾娃娃機等互動專區。

上銀集團總裁卓永財、上銀董事長卓文恒表示，目前醫療、5G、智慧自動化及半導體需求都很旺，需求都是急短單，工具機產業景氣還不會好轉。以上銀來說，8月歐洲放暑假，客戶不拉貨，9月訂單滿載，10月接單還不錯尚未滿載，第三季接單比去年同期、第二季都好，第四季比去年同期好。目前看起來，疫情若沒有惡化，今年上銀、大銀兩公司業績有機會兩位數成長，獲利也會比去年好一點，新台幣匯率升值會干擾獲利。疫情後，企業要認知需要研發，不可能再是靜態接單。

卓文恒指出，上銀醫療、半導體設備用的線性滑軌依規格不同，訂單能見度約2～2.5個月；滾珠螺桿訂單能見度1個～1.5月。5G基礎建設需要加工設備，對線性滑軌及滾珠螺桿需求很旺，目前訂單都是急短單，第四季比去年同期好。

卓文恒表示，上銀去年底量產智慧螺桿，先在上百台工具機進行台灣已有10多家工具機廠開始採用，這次展出HMS，大銀生產直驅馬達、力矩馬達搭載上銀滾珠螺桿，以前都用皮帶、伺服馬達帶動，德國指標性工具機廠今年都使用跨領域HMS(驅動定位系統)力矩馬達旋轉螺桿，大型設備及高精密設備會需求，晶圓移載系統結合晶圓機器人及晶舟盒。卓永財指出，今年韓國、台灣及大陸都有晶圓移載系統訂單上百套需求，明年也有上百套需求。

卓永財表示，大銀看起來今年會比較好一點，最大客戶是半導體，台灣、大陸及韓國半導體業持續擴充設備，需求很旺，對上銀及大銀兩公司產品需求熱度可延續到明年。

大銀執行副總經理游凱勝指出，大銀今年新增SSA單軸線性馬達、直驅馬達、E1驅動器等新產品，加上半導體設備、應用在MINI LED的面板的超高速定位平台接單都不錯，目前訂單能見度比去年同期好，多增加兩個星期。定位平台訂單能見度2、3個月，元件訂單能見度1個月。

(工商 )