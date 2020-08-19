教育部今天宣布，高級中等以下學校自即日起，可依既有規定向教育部申請各國家/地區境外學生(含舊生及109學年度新生)入境，以上皆含陸港澳籍身分學生，符合資格的有2532人。

教育部說，入境學生必須於指揮中心提供之檢疫所、防疫旅館或暑假期間經衛政單位檢核通過之檢疫場所完成14天居家檢疫。

根據教育部統計，這次符合入境資格的境外學生共2532人，其中來自越南學生974人最多，其次是印尼963人、第三名是大陸學生206人。

(中時新聞網)