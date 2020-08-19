小明即日起鬆綁！高中以下境外生 2532人可返台就學 14:202020/08/19 中時新聞網 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心同意，教育部鬆綁讓高中以下境外生返台。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部今天宣布，高級中等以下學校自即日起，可依既有規定向教育部申請各國家/地區境外學生(含舊生及109學年度新生)入境，以上皆含陸港澳籍身分學生，符合資格的有2532人。 教育部說，入境學生必須於指揮中心提供之檢疫所、防疫旅館或暑假期間經衛政單位檢核通過之檢疫場所完成14天居家檢疫。 根據教育部統計，這次符合入境資格的境外學生共2532人，其中來自越南學生974人最多，其次是印尼963人、第三名是大陸學生206人。 (中時新聞網) #小明 #陸生 #教育部 #入境 也許您會感興趣 推薦閱讀 法森小館堅持新鮮每季換菜單 04:102020/08/19 娛樂新聞 赴越旅客傳確診 菲返台再添1例 04:102020/08/19 生活新聞 東培TPI軸承聚焦四大主軸 全亮相 04:102020/08/19 產業特刊 政風查彰化衛生局 羅智強轟：好大官威 10:582020/08/19 政治 海南小明回家了 母女隔空抱抱 04:102020/08/19 生活新聞 中央擬開放一般旅館收防疫客 侯友宜：兩者不能混居 10:552020/08/19 政治 資金專法 首年磁吸2,166億 04:102020/08/19 金融．稅務 小明近日回台有望？陳明通透露總統最新指示 10:582020/08/19 兩岸 張雅屏籲國民黨：團結由力挺彰化縣、侯友宜防疫做起 12:042020/08/19 政治 衝47億 玉山銀H1財管手收 創新高 04:102020/08/19 金融．稅務 生活熱門新聞 直播》台灣輸出病毒至上海、越南、寮國 3人身份曝光 活動範圍多在北部 - 生活 美返台少年無症狀卻突採檢確診 陳時中要查多事的衛生局 - 生活 新颱風恐生成 周六逼近台灣！專家指一關鍵 - 生活 「不做沒錯」彰化基層哭了 醫界：陽性無症狀需中央地方攜手 - 生活 彰化主動篩檢遭調查 在地醫師聯名致信陳時中：犯了什麼滔天大罪 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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