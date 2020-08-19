彰化縣衛生局揪出美國返台少年確診，卻被中央流行疫情指揮中心政風調查，引發熱議，葉彥伯強調，不會因此退縮防疫，每年都有編列近千萬防疫經費，事實上所有監測、通報、採檢都是地方權責，從來就沒有規定，無症狀不能採檢。

這次中央的質疑在中央已經定調14天無症狀者傳染性極低，不用篩檢，地方自己要加碼篩檢要提出申請經費或是自籌財源，不然費用支出怎麼處理？所以啟動政風系統。

葉彥伯強調，地方本來就有編列防疫預算，所有的採檢也都有進行中央通報，完全沒有疑慮，不知道中央是不是搞不清楚狀況，一切都是按照標準的SOP流程，本來中央通報系統就包含兩部分，一部分是懷疑可能染上新冠肺炎，住院採檢，是臨檢個案，另個系統教室強化社區檢測通報，社區通報只要有風險就先採啊！社區的監測通報採檢，檢出無症狀，症狀輕微不典型，但有感染風險，都採檢，就是不給防疫破口。

葉彥伯表示，今年4月以後，從疫區返台人士，就開始啟動第3天初篩，比利時工程師工程個案發生之後，國際發現無症狀感染者10天後，感染可能最高，加上來台外籍人士陸續被確診，才啟動徵詢篩檢，就是為了精準篩檢。

篩檢出無症狀陽性早不是首例，彰化縣衛生局卻首當被政風調查，因次還傳出確診的美國少年是否高官之子？但據了解，小孩父母長年住在美國，爸爸是香港人、媽媽是台灣人，媽媽暑假帶他回台探視外公。

中華民國醫師公會全國聯合會前祕書長蔡明忠也強調，站在病人、家屬的立場，想要進一步知道是否感染的心理，完全可以理解，自願、自費採檢，何錯之有？怎麼會因為檢測結果是陽性，轉過頭來要調查彰化縣衛生局長？這是什麼邏輯？醫療是沒有顏色，是實證科學，面對陽性無症況個案的增多，更需要中央、地方攜手怎麼面對。

葉彥伯表示，每次防疫措施以及防疫開會的結果，都會向上報告，每個例篩檢都輸入系統，對於打擊士氣，基層衛生工作人員都委屈哭了，是否對防疫工作退縮，他間堅決說，「不會！中央從來就沒規定，無症狀不能篩檢」。

(中時 )