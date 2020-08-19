官田遊客中心。（觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

安平林默娘公園。（觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

柳營德元埤荷蘭村。（觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

官田葫蘆埤自然公園。（觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

國旅近來持續復甦，台南市今年7月住房率甚至為5年來最佳，為了讓南市觀光旅遊再創高峰，南市府觀旅局盤點8處自然系打卡景點，歡迎民眾來趟「綠意盎然」的台南清新之旅。

位於官田區西拉雅國家風景區的官田遊客中心，於今年8月3日正式啟用，整體建築由多次入圍葛萊美獎的設計大師蕭青陽操刀，以西拉雅族傳統聚落，融合嘉南平原地形，加入西拉雅國家風景區特有的「芒果黃與稻穗黃」，讓人一眼清涼舒爽。

山上花園水道博物館前身為台南水道，這是一座從歷史記憶出走，以現代藝術及花卉植被為衣的跨時代博物館。園區內密林區占地約10公頃，擁有豐富多元林相，花園區於日據時期曾規畫為高爾夫球場，現在則是小朋友及毛小孩嬉戲玩耍的絕佳場所。

位於新化區，有著「南部陽明山擎天崗」美稱的新化木架山大草原，是一片靜僻且完整保留草原樣貌的祕境，綿延起伏的小山丘地形像極了windows內建桌布的大草原。值得注意的是，這裡部分區域屬軍事管制區，平時為國軍打靶練習場，建議遊客假日前往。

位於仁德區的台南都會公園，為全台占地第3大的都會公園，公園全區占地66公頃，大片綠地適合散步、野餐，看著水池群鴨，享受自然風光非常愜意，而與這片都會公園呼應的就是聳立於大草坪上的奇美博物館。

位於安平區的林默娘公園，坐擁大片綠色草皮，具有遼闊的休閒遊憩空間，許多民眾會在假日帶著家人小孩在這放風箏，夕陽西下時漫步港畔邊步道，欣賞美麗彩霞。

位於柳營區的德元埤荷蘭村，珊瑚狀的埤塘、靜謐的水道、匍匐展開的綠地，加上豐富的埤塘及溼地生態環境，營造出德元埤樸實的田園景觀。穀倉建築、渡船頭、梵谷橋及矗立在河岸旁的荷蘭風車，讓人彷彿身處荷蘭。

位於新營區的南瀛綠都心，占地6.4公頃，是一座結合休閒、生態、親子、藝文的多功能公園，被譽為「新營之肺」。

位於官田區的葫蘆埤自然公園，是以灌溉埤塘打造的親水遊憩空間，進入園區就可以看到沿著埤塘延伸的翠綠草地，在綠茸茸的草坪上，隨意坐下享用美味餐點，欣賞水波粼粼的湖色風光，是最愜意的旅遊步調。

(中時 )