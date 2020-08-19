滙豐集團將「未來的技能(Future Skills)」定為重要的永續發展策略，支持客戶、社區及員工掌握所需的金融知識及工作技能，以助他們在全球經濟中取得成功。在台灣，滙豐銀行自2009年開始成為伊甸基金會的公益夥伴，10年多以來共投入超過4,200萬的捐款，從孩童到青年，從就學到就業，從個人到社區，一路陪伴孩子長大，並在協助孩子技能培力之中同時達到地方創生，歷年來已累積將近3萬人次孩子受惠。

滙豐今早攜手伊甸舉辦「滙聚愛心，陪伊成長」記者會，包括滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅、伊甸基金會執行長林文賓、靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系副教授陶蕃瀛，以及來自苗栗達比拉斯教會牧師魯薩達路皆出席分享，見證社區與孩子的成長與改變。

陳志堅表示：「滙豐自創立以來，一直致力為社區的長期繁榮作出貢獻，而其中的重點之一，就是聚焦於協助員工及社區發展與提升所需的就業能力和技能。我們十分認同伊甸推動的象圈工程計畫，也很感謝有機會可以攜手伊甸扮演『大象』角色，一同圈起社區的支持網絡，守護偏鄉社區的孩子，並隨著『小象』長成『中象』，更進一步投入協助偏鄉青年們的職涯規畫，同時結合社區發展，希望進一步協助達到青年返鄉，攜手社區發展出地方創生的效益。」

滙豐的投入屬於伊甸基金會弱勢社區象圈工程計畫的一部分。該計畫自2006年開展服務，至今已邁入第15年。伊甸亦在會中分享了近期針對所服務的社區協會所進行的調查結果(註一)顯示，台灣社區發展面臨於缺乏在地就業機會、青年人口外移嚴重，以及家庭功能不彰等三大困境。不過相較2017年的社區現況調查，仍能看到家庭功能已逐漸獲得支持，顯示這幾年的努力仍有成效與進展；調查中亦發現，將近7成的社區認為「職業探索與對學習未來的規劃」是社區孩子目前最需要幫助的項目，其次則為自信心建構與家庭環境。

林文賓指出，伊甸象圈工程計畫不提供社區一套「解方」，而是透過專業陪伴及導入來自各界委員的專業知能，建構社區服務根基，陪著社區一起成長，讓「選擇」成為他們的權利。象圈工程計畫未來將以社區發展、永續共好為核心，以職能發展服務更深更廣、培力社區創造多元的服務模式，以及社區產業互助培力三大面向持續努力，守護孩子、扶持家庭，共好一個社區。

(中時 )