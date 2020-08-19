縣警局舉辦鑑識體驗營，特別安排命案現場，供同學推理誰是犯罪。（謝明俊攝）

徐耀昌縣長與同學們一起了解如何分辨三倍。（謝明俊攝）

徐耀昌實際操作如何分辨血液與墨水。（謝明俊攝）

苗栗縣警局為了增強青少年辨識毒品及防詐騙智能，首次舉辦青少年暑期鑑識體驗營，招待30名國中學生參加，鑑識營中特別安排三倍券辨識課程，讓同學實際學習分辨真偽，可以應用在一般生活中。

苗栗縣警局設計規畫鑑識體驗營，內容包括刑案現場教室、指紋、血液、鞋印及跡證採集示範，縣警局鑑識科並針對目前最夯的三倍券，特別安排專有攤位教導同學們如何辨識真偽，鑑識人員除了教導學生們利用螢光燈來辨識三倍券的防偽螢光標誌以外，特別點出三倍券特殊印刷方式，讓表面印刷字體圖樣有浮出立體感，同學靠著觸摸也可明顯分辨真偽。

縣警局舉辦鑑識營，也特別邀請縣長徐耀昌到場，和學生一同動手操作體驗，讓學生可以實際了解電視上所播放國外CSI影集中，鑑識人員在現場採驗、鑑驗的過程與真實相差多遠，鑑識人員並將艱澀的鑑識科學生活化、趣味化，引導學生來觀察推理，扮演偵探推測誰才是真正的犯罪者。

在血液分辨攤位中，鑑識人員首先測試同學們如何分辨血液與墨水？同學們大多無法直接分辨，鑑識人員稍後請徐耀昌縣長，將2種不同的化學試劑，滴點在試紙上，被測試液體分別呈現出不同顏色反映，藉以明確分出2種成分。

此外，有鑑於毒品與網路犯罪手法不斷推陳出新，警方也在活動中安排反毒品、反詐騙、反家暴、反霸凌等預防犯罪宣導，將最新的犯罪手法，介紹給同學們，避免被害或觸法。

(中時 )