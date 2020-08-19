國返台少年未出現症狀卻被彰化縣衛生局安排採檢，最終確診新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中為此下令政風處調查，引發爭議。對此，資深媒體人黃創夏就在臉書上指出，找政風單位處置衛生局，根本就是「不倫不類」！

黃創夏指出，彰化縣沒有依照中央疫情指揮中心所訂定的規則進行篩檢，如果以「防疫視同作戰」的概念來解釋，那麼陳時中可能就是以「抗命罪」來形容這次的處置，但是抗命罪也不應該讓「政風處」來處理，這一連串的問題根本就不倫不類！不過黃創夏也好奇，防疫視同作戰，但是適用「陸海空軍刑法」嗎？

黃創夏的說法也引起網友討論，表示「彰化縣長加油，人民作後盾」、「不照中央走就會被政風單位調查，好可怕」、「防疫沒藍綠，若有社區感染或無症狀感染源不是早該爆發？如果各單位都不聽指揮，那制度規矩就可以丟棄了」、「作戰的時候，每一個人都根據自己的判斷走不同的方向嗎？」、「讓子彈飛一下吧！」

(中時新聞網)