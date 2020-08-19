寒暑假期間常常鬧血荒，今年因疫情影響民眾捐血意願，讓血液庫存量更是缺乏。玉山金控每年持續發起2次愛心捐血活動，今年暑假與合作夥伴全家便利商店共同舉辦「捐血你行，讓愛隨型」公益活動，於8月12至18日在全台灣包含台北、新北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南及高雄等13個捐血點進行，號召員工、顧客及民眾挽起袖子、熱血響應，合計約1,800位捐血者及志工響應，共募集2,486袋熱血。

全家便利商店總經理薛東都表示，很榮幸二度與玉山共同響應捐血活動，期望發揮通路價值對社會產生正面能量，本次捐血民眾可獲得全家禮物卡，捐血後可至鄰近的全家店舖休憩補給，希望透過企業拋磚引玉、鼓勵民眾一起捲起衣袖，參與公益捐血活動。

玉山銀行董事長黃男州表示，捐血是利己利人的好事，一方面可以促進身體健康，另一方面也能幫助需要的人。今年與全家再度合作舉辦捐血活動，很高興在推動公益的路上，與志同道合的夥伴攜手前進，共同發揮企業影響力，號召更多的同仁、顧客、民眾參與這項有意義的活動，傳遞這塊土地更多的愛與溫暖。

玉山金控長期投入各領域社會公益活動，在醫療方面，除了每年舉辦愛心捐血活動外，捐贈攜帶式牙科診療設備組給各縣市牙醫師公會並參與到宅服務及義診，照顧身障及特殊需求病患的口腔健康；於偏鄉小學裝設牙科治療椅及支持潔牙活動，建立偏鄉學童正確口腔照護觀念；也於今年首度設立「培育護理人才獎學金」，讓護理系學生可以安心就學，提升台灣社會健康照護之能量。玉山金控將持續投入資源，秉持著愛與關懷的精神，與各界共創更美好的社會。

(中時 )