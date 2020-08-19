獨立製錶師在台異軍突起，即使面臨疫情衝擊全球錶市，高價客製錶款依舊在上半年熱賣，整體呈正成長；代理七家獨立製錶師品牌的瑞博品旗下Romain Gauthier最新力作Insight Micro-Rotor鏤空腕錶，原廠限定碳陽離子錶殼，裝配機芯後重量31.31g，如羽毛般落在手腕上而備受業界矚目。

擁有10餘個獨立製錶師品牌台灣總代理葳鑠則新推雙設計師合作新品，Robert Greubel和Stephen Forsey推出全新腕表，採用鈦金屬錶殼，防水性能達100米，內設大型高精度傾斜擺輪，專為崇尚充滿活力生活方式的人士打造。兩位製錶發明家接受將運動腕表和計時碼表相結合的挑戰！獨特的鵝蛋形錶殼採用符合人體工學的設計，配備一體式表耳，為機芯提供堅實保護。這款全新機芯「Balancier S」充分彰顯Greubel Forsey追求運動冒險、挑戰技術極限的精神，並將人體工學、建築學和精准度巧妙結合。

根據瑞士鐘表進出口公會統計6月銷售，除了大陸出現報復性消費反彈、年增47.7％外，包括英、法等國銷售衰幅逾四成，美國則衰退57％，香港下滑逾五成，日本亦衰退高達50％；而台灣在6月銷售瑞士鐘表業績仍有25％衰退，但較5月相對收斂，累計上半年銷售額1.26億瑞郎，較去年同期衰退16.5％。台灣鐘表通路商指出，主要是新錶缺口所致，加上交貨期拉長。

台灣葳鑠表示，獨立製錶師品牌錶款本來就是走極小眾市場，在現今大型鐘錶集團上半年營收與獲利均走下坡情況下，獨立製錶師的市況也不會太好，所幸台灣疫情控制得宜，在8月除了除權息股利落袋下，也衝出不少業績，但值得觀察的是，葳鑠今年第一季業績逆勢增長，但第二季相對因歐洲錶廠停工缺料所致，到貨期時間相對延遲，加上台灣疫情趨緩後，高端消費族群投資標的轉向房市、車市、股市、甚或高端珠寶，鐘錶市場還有得拚。

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