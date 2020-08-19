台電的大彎光電場從去年921啟用至今，截至7月底已發出60萬度電，為了解決雜草影響光電板發電效率，台電更首度與農委會畜產試驗所合作，引進2隻「最牛幫手」，採用自然的除草方式，開創光電友善環境最佳示範。

台電指出，大彎光電場位在南投水里鄉車埕大彎地區，曾經是台電南投明潭電廠的棄渣區，也曾在921大地震時成為災民收容所，近來為積極活化閒置土地資產，去年921時大彎光電場完工發電，裝置容量為1MW，截至7月底已發出60萬度電。

台電說，大彎電場以創新工法打造佔地13公頃的光電園區，並特別選擇於大地震20年後的2019年9月21日當天發出第一度電，去年底正式完工後又持續規劃8MW二期工程，預計2021年底完工後，將可成為台電現有裝置容量第3大且最具特色的太陽光電場址。

台電說明，大彎光電場由3320片高效能光電板組成，光電面板下空間若為雜草覆蓋，恐影響發電效率，一般光電場均需進行除草工作，以維護發電效能。台電為避免化學藥劑影響環境，要求場址維護不得使用除草劑。大彎光電場址規劃以自然除草方式，首次進行「牛電共生」計畫，與行政院農業委員會畜產試驗所合作，配合場址常見生長草種，考量不適合乳牛食用，而引進「大仔」、「彎彎」2隻「正港」台灣黃牛，協助除草工作，將可幫台電每年省下相當除草的作業費用。

(工商 )