生醫產業捷報頻傳，不僅新藥解盲過程順利，老藥也走出新路。擁「藥物載體技術平台」的原創生醫，近期攜手臨床感染症專家，開發一系列長效聚乙二醇複合微胞抗生素產品，除抗感染針劑外，延長眼科藥效也是新藍海；該平台降低藥物開發風險，臨床試驗可望走505(b)2快速通道，進而快速取證、進入銷售市場。

原創生醫營運長顏曉寶表示，公司積極利用自有專利載體平台，提供客戶技術服務，主動攜手客戶共同選題，改善臨床上藥物的劣勢，成為改良型新藥。由於內部包覆的是舊有藥物，因此，對客戶而言，相對開發風險很小，並可走505(b)2快速通道，加速取證與進入銷售市場，而對病患而言，則有更安全舒適的藥物選擇，共創「三贏」。

原創生醫希望將來與成大醫院合作，開發一系列的長效聚乙二醇複合微胞抗生素產品，包括環丙沙星（Ciprofloxacin）、左氧氟沙星（Levofloxacin）、莫西沙星（Moxifloxacin）、克痢黴素（Colistin）及兩性黴素B（Amphotercin B）等。

除了降低臨床病患感染前期藥物注射頻率，針對部分腎毒或神經毒性較大的抗生素，藥物在藉由原創生醫複合微胞包覆後，在動物毒理試驗上也明顯有效提高注射劑量，具快速抑菌之效，避免抗藥性的產生。而除了應用在抗感染針劑外，這系列抗生素因能延長相關眼科藥效，將開拓另一片新藍海市場。

除抗生素外，在臨床慢性病與抗癌針劑的開發，原創生醫也佔有一席之地；針對二型糖尿病藥物GLP-1的Semaglutide針劑，藉公司載體包覆後，目前在動物療效試驗上已呈現顯著的延長藥效，未來擴充適應症包括：減肥、脂肪性肝炎（NASH）與非酒精性脂肪肝炎（NAFLD）等，發展可期。

在抗癌方面，開刀、化療搭配放射治療為目前臨床上顯學，原創生醫開發聚乙二醇小紅莓（CCM-Doxorubicin）與聚乙二醇氨磷汀（CCM-Amifostine）複合微胞產品線，降低藥物心肌毒性與輻射傷害，未來可望提供完整解決方案，提供病患更安全、舒適的藥物選擇，為病患一大福音。

原創生醫是國內少數擁藥物載體技術平台的公司，這項核心競爭力建構在「奈米複合微胞」與「觸發控制釋放」兩項專利技術上，藉由延長藥物半衰期延長藥效、降低副作用進而提升藥物的安全性，甚至在特殊時間和特定的器官或組織進行觸發控制釋放，達到預防或特殊治療目的。原創生醫可設計載體粒徑，且可控制釋放時間，在研發過程中易於進行問題修正或嘗試，客戶與之合作較為靈活有彈性，因而受到青睞。

(工商 )