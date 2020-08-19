彰化縣衛生局日前主動採驗由美返台的少年，意外發現確診新冠肺炎個案，衛福部下令彰化縣政府政風處介入調查，引發爭議。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今表示，若地方政府自己公布檢驗，萬一發生偽陽偽陰狀況，會造成不必要的恐慌，支持中央該查就查的做法。
針對衛福部下令調查彰化縣衛生局爭議，鄭運鵬力挺中央疫情指揮中心做法，鄭運鵬說，台灣的防疫能夠成功，甚至是國際模範生，其中一個主要為原因就是中央統一事權，防疫制度標準化。其他國家有的中央地方一致、各地方政府不一致，導致防疫失敗，都是強烈的對比。
鄭運鵬表示，彰化縣政府一直很有自己的防疫主張，但是，如果地方政府自己檢驗公布，萬一發生偽陽偽陰狀況、造成不必要的恐慌，甚至造成防疫破口，最後還是中央指揮中心來負責。
對於彰化縣政府自行檢疫的作法，鄭運鵬無法理解和接受，他支持中央該查就查的態度，和確診者是誰的孩子無關。
(中時 )
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