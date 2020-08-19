美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres），溫暖幽默作風受到觀眾喜愛，不過日前被30多名員工控訴是雙面人，上個月公司高層宣佈成立專案小組調查，她才親口向工作人員道歉，如今又傳出在公司視訊會議二度致歉，並開除3名醜聞纏身的高層員工，似乎想藉此挽回形象。

根據美國《紐約時報》報導，艾倫日前召開公司內部視訊會議，對之前對員工造成的傷害二度道歉，接著表明為了改正工作團隊風氣，大動作開除旗下3名有醜聞纏身並有歧視下屬紀錄的3名高階主管，似乎企圖挽回搖搖欲墜的形象，不過此舉大部分網友不但不領情，認為她在推卸責任試圖轉移注意力，紛紛喊話要她把節目趕緊收掉。

之前傳出艾倫狄珍妮透露想離開主持長達17年的《艾倫秀》，藉此平息風波，但有員工指控她疑似想將責任全推給執行製作，甚至指出艾倫狄珍妮才是打造出惡毒文化和允許這現象的人。

(中時新聞網)