「就是愛搞鬼」音樂節活動，邀請知名爵士樂團、打擊樂團、已及管樂三重奏等等，還有在地節令鼓、村上陶笛隊、二崙車隊三重奏的輪番上陣。（吳建輝攝）

大村鄉長游盛表示，農曆7月也是教孝月，大村公所跳脫傳統，擺脫框架，用熱鬧精彩的音樂節形式，用音樂展現對生命的熱愛，及表達對已逝親人的愛與追憶。（吳建輝攝）

鬼月就是要搞鬼阿！阿不然要幹嘛，18日農曆7月鬼門正式打開，許多民眾總會在夜晚感受到神祕氣息而不敢出門，彰化縣大村鄉公所為破除迷思與民眾對鬼月的刻板印象，將在這個周末22日晚間，舉辦「2020 Taiwanese Halloween-教孝月音樂節」，有精彩樂團表演，及鬼節創意化妝競賽，歡迎大家一起來搞鬼。

大村鄉長游盛表示，農曆7月也是教孝月，大村公所跳脫傳統，擺脫框架，用熱鬧精彩的音樂節形式，用音樂展現對生命的熱愛，及表達對已逝親人的愛與追憶，讓自己得到解脫，勇敢走向新的生活。

2020 Taiwanese Halloween「就是愛搞鬼」音樂節活動，邀請知名爵士樂團、打擊樂團、已及管樂三重奏等等，還有在地節令鼓、村上陶笛隊、二崙車隊三重奏的輪番上陣，而鬼節創意化妝比賽，採現場報名制，上台走秀由現場觀眾投票選出人氣王，前五名還有獎金2千元。

搞鬼音樂會幕後推手，也是大西國小校長游美雯說，死亡並非真的消逝，而是化成另一種形式，長存在生命的旅途中，依然繽紛閃耀的存在彼此的記憶裡，希望大家8月22日，能夠一起到大村來，在優美的樂章中，能清楚表達對逝者的愛與思念之意。

(中時 )