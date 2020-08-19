繼韓國女星姜素拉公開喜訊，又有ㄧ位女星宣布即將成為人妻。而她就是前性感女團FIESTAR隊長Jei，她在個人IG上公開手寫信與粉絲們分享喜悅，吸引大批網友湧入祝福。

FIESTAR出道前曾擔任過前輩IU的伴舞，吸引不少人注意，2012出道後也曾發行多首性感舞曲，成績卻不如預期，2018年合約到期後便宣布解散，成員曹璐、Yezi轉往綜藝圈發展，而隊長Jei則是朝向演員及專心經營個人YouTube頻道，成為人氣網紅。

在 Instagram 查看這則貼文 재이（@kimjeii）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 30 日 上午 2:16 張貼

而經常在網路上分享生活及穿搭的Jei，17日突然在YouTube頻道上公開婚訊，並在IG上貼出手寫信，表示「生命中出現了一位想要共度人生的人，但在這段艱苦的疫情期間，我們只能邀請雙方親友來參加這場10/9所舉行的小婚禮，感謝一直支持我的粉絲，我會更努力且用心的開啟我第二段人生，並以更好的樣貌回饋給大家」。

在 Instagram 查看這則貼文 재이（@kimjeii）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 17 日 下午 8:01 張貼

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)