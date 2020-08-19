基隆老大公廟19日開龕門，吸引上百名信眾湧進祈福。（吳康瑋攝）

基隆老大公廟19日開龕門，現場有信眾像龕門內參拜。（吳康瑋攝）

基隆老大公廟19日開龕門，基隆市長林右昌也帶領團隊前往參拜。（吳康瑋攝）

2020鷄籠中元祭及普渡祭祀儀式正式開跑，基隆市長林右昌於19日下午2點整在開基老大公廟接下由王副主委交遞的龕門金鑰來「開啟龕門」，宣告中元祭正式展開，總統府國策顧問基隆慶安宮主委童永指出，「鷄籠中元祭」至今已傳承165年，這次輪到「童、白」姓宗親會輪值主普，實屬難得，也不知道自己是否能等到下一次，因此更要替基隆市民祈福，願在地能平安、順遂。

老大公廟開龕門儀式吸引大批民眾前往，但為因應防疫，市府啟動進出管制，不允許民眾進入中央紅線區域，只能圍在外觀望，並由廟方準備豐盛祭品，在道士誦經下依序獻花、獻果、獻三牲及財帛等，廟中紅線外擠滿大批信眾虔誠參拜見證開起龕門。

市長林右昌指出，一年一度的中元祭代表基隆市民的團結，不僅為基隆市市政祈福，也帶領市民度過這次的疫情，他覺得這次中元祭很有意義，希望老大公們感受到市民的誠心，並降幅基隆、降幅台灣，讓疫情趨緩，讓社會更加平靜。他強調，這不是自己的功勞，他也是托福大家的好運，也基隆有好的建設及未來，自己當市長只是一個代表，未來會更加努力。

文化局長陳靜萍表示，今天在這邊開龕門，自己分享到大家的好運氣，也希望基隆一切平安、沒風沒雨，祈福老大公保障大家安全。

現場除了許多在地信眾湧進祈福、祭拜外，也由廟方邀請到專業「伏魔師」來協助祭典成功進行，而耆老們除了向老大公誠心上香外，也都紛紛到龕門口，向內獻上誠心。

(中時 )