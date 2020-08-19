今年已邁入第15屆的2020亞洲會展產業論壇（Asian MICE Forum, AMF）將於9月16日於台北國際會議中心舉辦；論壇主題「Reconnecting and Moving Forward」即以疫情後的會展新常態為主軸，啟發會展業者將創新思維導入活動規劃，迎接後疫商機。

亞洲會展產業論壇由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行，每年均邀請國際重要會展代表分享最新產業趨勢，為國內會展業者引進多元產業新知。今年全球會展業受到COVID-19疫情衝擊，會展主辦單位及會展組織無不思考如何以替代方案並結合新科技來加速會展產業轉型。

論壇內容包含CEO對談、分組座談及專題演講；CEO對談將由亞洲展覽會議協會聯盟主席暨貿協秘書長葉明水擔任主持人，邀請日本、韓國、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、印度及香港重要會展組織代表，透過視訊連線探討COVID-19後各國會展產業的新型態與轉型之道，而以往被視為趨勢話題的轉型發展，現已成為會展業長期的營運目標。

分組座談則邀請故宮博物院、半導體協會、光禾感知科技與外貿協會展覽處等活動主辦單位，從不同的專業切入，以實際案例分享實體展覽如何透過數位平臺走上雲端，為會展活動創造出新價值。

專題演講則由活動通（Accupass）創辦人暨執行長以「創新力量X翻轉人生」為題，分享走出舒適圈、用創新理念創業的心路歷程及人生故事，給予新一代會展業者前進夢想的勇氣與力量。

(工商 )