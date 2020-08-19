合庫金控今天召開第二季法說會。法說會上公布，上半年淨利80.52億元，較去年同期減少5.21%，稅後年化淨值報酬率7.09%、稅後資產報酬率0.42%，每股稅後盈餘0.58元。

其中核心子公司合庫銀行2020年上半年稅後淨利69.70億元，較去年同期減少8.22%，主要因利息淨收益及手續費淨收益減少，及呆帳費用增提所致。

另今年上半年利息淨收益較去年同期減少0.78%，主要因本期存放及拆放同業利息收入減少4.17億元、投資有價證券利息收入減少2.24億元。

合庫銀行也指出，第2季逾期放款比率為0.38%，呆帳覆蓋率為 309.63%；合庫金控資本適足率114.75%，雙重槓桿比率115.72%，合庫銀行資本適足率13.84%，第一類資本比率11.44%。

在放款成長上，合庫2020年第2季放款為2兆2,633億元，較去年同期成長5.95%，主要動能為中小企業放款與個人放款（含房屋貸款），分別較去年同期成長11.75%及4.58%。

合庫也表示，銀行第2季存款為3兆770億元，較去年同期成長8.82%，主要係因新臺幣存款餘額增加7.48%，外幣總存款餘額增加16.29%。

在海外拓展方面，合庫說明最新進度指出，寮國永珍分行於4月開業，成為合庫銀行第24個海外據點。另規劃美國休士頓分行、越南平陽代表人辦事處及越南河靜分行。

(工商 )