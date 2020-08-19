科技部19日於亞洲工業4.0暨智慧製造系列展中，成立「科技部智慧機械創新館」，並陳列「2020台灣機器人與智慧自動化展（TAIROS）」。科技部長吳政忠表示，機械產業是我國第三個兆元產業，不僅要縱向串連，也要由科技部、經濟部與教育部，一起橫向合作。

科技部表示，2020台灣機器人與智慧自動化展中包含：「先進製造技術：智動機電系統暨連網整合計畫」、「前瞻智慧型機器人模組開發與系統整合專案計畫」、「單機設備或單元智能控制系統先進技術及加值軟體研發專案計畫」、「智慧機械感測器研發」與「AQI氣體感測器研發」等5項專案計畫，共計9校15個計畫團隊參與。

科技部智慧機械創新館以「產線放大鏡」與「設備感官的觸動」兩大主題串聯五大專案核心技術，說明科技部推動之專案計畫在智慧機械領域所扮演角色，從上游的感測器元件，中游的工具機控制器、機器人，到下游的先進製造應用，勾勒出智慧機械產業所需一條龍製程體系。

學界的創新研發技術可透過國研院服務平台的技術加值，協助學界團隊進行技術開發，並將人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、大數據（BigData）等資通訊科技，以及感測器元件實際導入到產業應用，促使產業數位轉型。透過跨域整合、產學合作及法人加值，將學研界的創新構想及技術與產業應用融合為一生態圈，形成從感測器元件端到智慧製造應用的在地化智慧機械產業聚落，並發展策略合作夥伴關係。

吳政忠表示，機械產業是台灣第三個兆元產業，至為重要，在推動策略上包含橫向連結及縱向串聯，結合科技部、經濟部與教育部從不同面向共同努力，並且由學門基礎研究奠定紮實的基礎，再由專案計畫針對業界技術缺口進行前瞻研發，同時藉由國研院扮演系統化技術研發平台的角色來協助學界團隊，最後透過鏈結產學的機制加速將學界研發成果落實於產業應用，甚至是商品化、衍生新創公司。

(工商 )