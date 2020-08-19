中央氣象局今(19)日與國家海洋研究院共同簽署合作備忘錄，雙方將合作發展海洋科技研究、建置海洋資料庫及推廣海氣象資訊服務，以提升海域安全、增進海洋資料應用及加強海洋領域合作。

氣象局局長鄭明典表示，高雄港是台灣最大的國際港埠，也是世界排名第15大貨櫃港，國立中山大學與國立高雄科技大學均是培育海洋科技的重要推手，因此氣象局與國海院簽署合作備忘錄，透過跨域合作、資源共享及構建合作平台，藉以擴大我國海洋科技能量，提升科研水準之最大綜效。

而氣象局負責全國海氣象監測與預報業務，與美國國家海氣象作業與研究單位密切合作，已佈建包含浮標站、潮位站及近岸波流雷達所構成之海象監測網，同時建置有波浪、暴潮與海流預報系統，以提供跨域之海氣象應用服務。

其中除了已有的33條藍色公路海氣象預報資訊外，今年還新增鄉鎮沿海預報服務，並進一步提報「智慧海象環境災防服務計畫」，目前正由行政院審核中，預計2021年開始執行。

國海院院長邱永芳指出，行政院今年推出的「向海致敬」政策，鼓勵人民親近海洋，培養海洋國家思維，於此同時，政府須做好相關資訊揭露，其中提供正確且即時的海氣象資訊，有助於民眾做好風險管理。

邱永芳說，國海院期待與氣象局共同致力推動海洋環境監測及調查、海洋資料處理及海氣象測報技術發展、環境資料庫使用等之作業化應用與研究，以達共創海洋科研永續發展的新目標。

(中時 )