明道與張庭一起介紹討論產品。（恆星影業提供）

張庭用白板筆畫明道的手測試卸妝膏。（恆星影業提供）

明道日前接受好友張庭的邀請，在抖音平台首次嘗試直播帶貨，他現身的短短40分鐘內，將產品介紹得鉅細靡遺，邊介紹邊展示產品，還分享他搶先試用的心得，與張庭一起分享怎麼維持凍齡，結果眼膜一開賣秒售出4萬套，創下8500萬高業績，直播間螢幕一直顯示產品售完，他不僅榮登帶貨王，也助攻當晚整場直播秀共締造6.4億業績。

被問第一次直播帶貨會緊張嗎？曾在購物台當過模特兒的明道直呼：「當然會緊張啊！雖然是有重溫老本行的感覺，不過之前購物台的時間不長，沒有這次直播時間長。」明道上場前，就先看著張庭的直播，看著看著手滑，也跟著搶下單：「直播帶貨真的很有趣耶！真的會跟著搶下單，很怕搶不到。」

明道的直播帶貨的初體驗，魅力爆棚，吸引不少粉絲棒場，直播間氣氛熱鬧非凡，觀看人數跟成交金額不斷一直往上飆漲，就連明道自己都忍不住頻喊工作人員搶下單。

明道在直播間裡還發了不少 817元的紅包，讓在線觀眾大家搶，搶到的人都直呼很幸運，可以有他的鴻運加持。還有很多粉絲留言很久沒看到明道了，希望他可以多多上直播間或是自己開直播間，讓粉絲可以常看到他。在現場看到張庭在介紹按摩椅頻頻叫工作人員幫他下單訂購，想送給爸媽。現在疫情還在延燒中，明道的家人都擔心他隻身一人工作，所以每天都會跟他視訊聊天。

(中時 )