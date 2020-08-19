台北流行音樂中心將在22日滿載測試，許多議員和里長都反應，北流有停車位不足的情形，汽車約200格、機車500格；滿載為5000人，擔心未來舉辦演唱會，恐造成交通癱瘓，北市交通局19日舉辦記者會說明，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，並在捷運昆陽站4號出口設置接駁車。

北流22日將舉辦最後一場滿載壓力測試，預計有5千人參與，議員林亮君日前質疑，北流並未緊鄰捷運站，且停車位稀少，恐造成交通癱瘓；台北市交通局19日舉行記者會說明「北流壓力測試的交通疏導措施」，交通局長陳學台信心滿滿表示，「不會塞車」，並鼓勵民眾搭乘大眾運輸。

交通局指出，民眾可從昆陽站4號出口，往向陽路步行5至8分鐘，或搭乘免費接駁車；陳學台說，接駁車服務時間從下午4點至晚上10點，班距為3至5分鐘循環式接駁，由於疫情考量，採實名制和量體溫的措施，建議民眾提前到場，22日當天預計5點就能開放進場。

北市文化局長蔡宗雄說，北流開幕後首場是蘇慧倫的演唱會，接著年底前還有金曲獎，未來舉辦超過4千人的表演，都會提供接駁車；交通局科長葉志宏表示，交通局多次場勘動線，當天會有指引標示，員警也會協助周邊交通疏導人車流。

(中時 )