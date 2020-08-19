NBA今天出現一項紀錄，那就是東西區龍頭公鹿與湖人在季後賽首輪首戰同日落難，公鹿110比122不敵東區老八魔術，而湖人則93比100遭到拓荒者狙擊。

翻開NBA以往歷史，東西區例行賽第一的球隊曾經在2003年季後賽首輪首戰吞下敗仗，當時西區第一的馬刺面對西區第八太陽，經過延長賽激戰後95比96飲恨落敗，隔天東區霸主活塞94比99敗給了魔術。不過，活塞最終4比3有驚無險地晉級，最終止步東區冠軍賽；馬刺當年4比2淘汰太陽，緊接著又闖過湖人與獨行俠兩關，總冠軍賽2比4敗在籃網的手上。當年太陽與魔術都沒能上演老八傳奇。

NBA過去曾出現5次老八傳奇，第一次是在1994年，金塊3比2擊敗西雅圖超音速；第二次1999年尼克3比2爆冷擊敗熱火，並且勇闖總冠軍賽，最後才以1比4結束傳奇之旅。

第三次老八傳奇是在2007年，勇士4比2擊敗獨行俠；第四次2011年，灰熊4比2終結馬刺；第五次2012年，七六人4比2淘汰公牛。

這5支球隊是NBA史上能以季後賽吊車尾的身分擊敗分區如日中天的強隊，讓專家們跌破眼睛，如今魔術和拓荒者有機會再次上演傳奇嗎？

(中時 )