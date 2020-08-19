創立於1943年的汕頭泉成火鍋，以招牌扁魚湯底與手作沙茶醬聞名全國，是高雄在地名店。（陳育賢攝）

創立於1943年的汕頭泉成火鍋，以招牌扁魚湯底與手作沙茶醬聞名全國，是高雄在地名店。（陳育賢攝）

創立於1943年的汕頭泉成火鍋，以招牌扁魚湯底與手作沙茶醬聞名全國，是高雄在地名店。（陳育賢攝）

創立於1943年的汕頭泉成火鍋，以招牌扁魚湯底與手作沙茶醬聞名全國，是高雄在地名店。（陳育賢攝）

汕頭火鍋南霸天高雄「汕頭泉成」火鍋，首度揮軍北上到北台灣的新竹市Big City遠東巨城購物中心展店，並將在20日盛大開幕，創立於1943年的汕頭泉成火鍋，以招牌扁魚湯底與手作沙茶醬聞名全國，是高雄在地名店，此次勢必在北台火鍋界造成旋風。

高雄汕頭泉成2代店「汕頭泉成沙茶潮鍋」2019年首度揮軍北上，進駐台中新光三越中港店，以「老味道新潮吃法」為概念，傳承老店鍋物精髓，鍋物、餐點、用餐體驗再升級，以全新升級的精緻個人鍋套餐擄獲台中消費者的味蕾。

今年適逢汕頭泉成77周年，汕頭泉成再度進軍北台灣，首次進駐新竹地區，綜合高雄老店原汁原味的共鍋以及中港店的精緻個人鍋，讓來訪的賓客都能盡情享受，滿足所有火鍋迷的需求。

泉成除了承襲頗受好評的風味鍋底，此次更強勢主打神仙手切霜降牛、五行彩蔬菜盤、豪華海鮮船的個人涮涮鍋套餐以及巨無霸大肉盤的共鍋饗宴，搭配汕頭泉成招牌手作沙茶醬，每口都令人回味。

為歡慶汕頭泉成沙茶潮鍋巨城店開幕，業者也特別推出兩波開幕慶活動，第1波開幕首4天、8月20日至23日祭出超值優惠活動，每天前20組客人可享個人鍋套餐第2分半價或合鍋消費享77折優惠。

開幕好康第2波，24日至28日，名字有泉或成用餐享88折優惠，有泉成兩字用餐享77折優惠，還有歡慶77好禮加購送活動。

(中時 )