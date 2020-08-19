凱基銀行統籌主辦之興富發建設股份有限公司（股票代碼：2542）新台幣100億元聯貸案，已成功募集完成！8月19日由凱基銀行總經理曹慧姝代表銀行團，與興富發建設董事長鄭志隆簽訂聯合授信合約。本案由凱基銀行擔任額度管理行，為全台首件整合北中南不動產之成屋之聯貸案，亦為2020年度至今國內最大規模之成屋融資專案，展現凱基銀行的財務專業服務能力，並致力滿足企業客戶資金需求。

本聯貸案為3年期，總額度共新台幣一百億元，吸引11家銀行參貸，並以超過1.5倍的額度認購結案。除凱基銀行擔任統籌主辦，包括台灣中小企銀、日盛銀行、永豐銀行、中華票券、兆豐票券等5家擔任共同主辦，另邀請上海銀行、星展銀行、高雄銀行、萬通票券及國際票券參與，由台灣中小企業擔任擔保品管理行。募集期間響應熱烈，顯見各金融機構對於興富發建設長期經營實力之認同與肯定。

興富發建設為國內建設業之龍頭，於台北、台中及高雄所推出之建案，包括台北時代廣場、雙湖匯、台中國家?號院、赫里翁城堡、華人匯等，均為位處都會地區精華地段之商辦或豪宅商品。本次由凱基銀行統籌主辦之興富發建設聯貸案，為全台第一件整合北中南成屋之聯貸案；其額度新台幣一百億元之規模，亦為今年度以來國內土地建築融資及成屋融資領域之最大融資專案。

凱基銀行近年運用金融核心職能，積極透過專案融資，協助城市與地方發展。同時持續參與如太陽能及離岸風力等再生能源專案融資計畫，為氣候變遷議題盡一份心力，2018年至2020年7月共參與十餘件太陽能及離岸風力發電之專案融資計畫，預期計畫陸續完成商業運轉後，每年可望創造近2,600萬噸的減碳效益，促進台灣綠能產業的永續發展。

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