衛福部長陳時中今（19）日宣布，經過和台北市政府討論後認為，民眾在居家檢疫期間的設備，是要求一人一室、不得外出，若要外出，需要通報衛生局，且現場備有單獨衛浴，若家中有小孩、老人的話，就需要入住防疫旅館。因此決議，居家檢疫者入住的旅館「必須是經過申請核准的防疫旅館」。

陳時中說，因應未來邊境進一步開放，指揮中心擔憂檢疫場所的量能不足，甚至開始有「居家檢疫者、一般旅客」混住的情況，管理不夠清晰，因此昨天開會決議，居家檢疫者住的旅館，一定要是防疫旅社，業者需要經過申請核可、備妥SOP，做好事前的人員教育訓練和演練。

陳時中說，而防疫旅館的資格也要求是「單獨一棟」，或「分層、分區」，並且與其他區域做好區隔，而防疫旅館的資訊也要公開透明。例如：明確告示該大樓八樓或是A區是檢疫場所。

陳時中強調，科學上對於空調不認為會是傳染來源，指揮中心除了考慮防疫場所的數量，更重要的是，考慮居家檢疫者、一般旅客全部混居的話，服務人員的管理效率會不彰，「出錯的可能性」也能較高。陳時中說，防疫旅館的政策在各縣市的管理寬鬆不一，指揮中心一開始推出至今，大環境已有變化，因此將要求專家小組，召集相關人員重新檢視規定，讓管理更齊一明確。

(工商 )