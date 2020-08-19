愛買今年成立滿30周年，搶在中元節前鎖定台中「水湳經貿園區」周邊有8萬多戶家庭，在台中復興店、豐原店後，於中清路開第3家分店「水湳店」，是全台第15家分店，昨（18日）試賣、9月底開幕。愛買營運長莊金龍表示，水湳店強化「綠色環保、親子、食安」，把購物中心的建築、設計和陳列引進量販店，店內寬敞將空間還給消費者。

愛買水湳店走道寬敞、貨架降低，逛起來更舒適。（郭家崴攝）

愛買水湳店走道寬敞、貨架降低，逛起來更舒適。（郭家崴攝）

莊金龍表示量販歷經過3代變化，第1代是傳統的量販店、2代店設有商店街和餐廳，第3代的水湳店是「購物中心型的量販店」，除了是環保的綠建築，成為首家環保示範店，商品數量、陳列貨架皆刪掉3成，且把210公分高的貨架，降低至120至150公分，讓消費者更靠近商品，加上燈光柔和明亮，逛起來舒適沒壓力。

愛買水湳店有4區親子友善空間。（郭家崴攝）

愛買水湳店有4區親子友善空間。（郭家崴攝）

繼板橋南雅店後，睽違5年再開新店，水湳店籌備2年多、投資12億元，較一般店6、7億元高約1倍，占地3000坪，總樓板面積1萬2000坪，屬中型店，樓層規畫為地下2層至地上5層，停車位400個，1、2樓為量販賣場，B1和3樓有餐飲、家居、藥妝、網路女裝等29個品牌進駐，B2、4樓和5樓為停車場，全館店櫃業種餐飲占45%、生活家居占30%。

愛買水湳店設有量販店獨有的刺繡工坊，繡指定文字、圖案最低100元起。（郭家崴攝）

莊金龍表示，水湳商圈孩童比例高，占台中整體孩童3成，於是增設4區親子友善空間、兒童餐，B1美食區、1F即食區有親子遊戲區，2F有遊戲共讀區、親子遊戲區，9月底會推出會員制的「親子俱樂部」，希望滿足年輕爸媽的需求，吸引30至39歲的電商購物世代走進量販店。

愛買水湳店設有溼式熟成櫃，現有最高價是4.1萬元的日本熊本A5和牛，1公斤要價1.5萬元。（郭家崴攝）

水湳店有多項全新或獨有的概念或設計，包括量販店獨有的刺繡工坊，繡指定文字、圖案最低100元起；與溼式熟成櫃，現有最高價是4.1萬元的日本熊本A5和牛，1公斤要價1.5萬元；以及顧及食安的海鮮低溫處理室，新鮮的波士頓龍蝦18日試賣，1尾399元、銷出超過200隻，單日業績超過10萬元。

愛買水湳店新鮮的波士頓龍蝦18日試賣，1尾399元、銷出超過200隻，單日業績超過10萬元。（郭家崴攝）

還有現打果汁的「蔬果工坊」，現做的壽司、現滷的滷味，等於把手搖飲、壽司店、滷味攤搬進賣場；現烤烘焙區則用紙袋取代塑膠包裝以響應環保，目前5家分店搶先賣、月底全台分店都有的生吐司，4片59元，1店限量30包。代客料理區的廚房空間透明開放，隨時維持乾淨，安心看得到，且食材可任選，與其他店只限指定食材不同，媲美五星級飯店等級。

愛買水湳店販售的生吐司，4片59元，1店限量30包。（郭家崴攝）

由於，昨（18日）起試賣打出連續7日天天有3個時段限量開賣中衛、康乃馨、匠心等口罩品牌成人與兒童醫用級口罩50入盒裝，17日傍晚5、6時就有消費者排隊等買特殊色口罩。莊金龍表示昨首日有1.5萬人到店，單日業績700至800萬元，人次和業績都是歷年最高，首日來客中30至39歲客群約占2成以上，也比其他店約多1倍，目標1年業績超過10億元。

愛買水湳店家庭用品區採情境式陳列，期望増加顧客體驗的服務。（郭家崴攝）

(中時 )