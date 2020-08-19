美股續強，但台股在台積電(2330)、聯發科(2454)為首之大型權值電子股開高走低，台股同步開高走低，收盤收在低點，下跌93.5點至12778點，距早盤高點跌約170點，成交值增至2536億元。台指期今尾盤壓低結算，台股失守短期均線。

在亞馬遜等科技類股的帶動下，美股續強，S&P 500及那斯達克指數雙雙刷下歷史新高。周二美股漲跌互見，漲跌幅介於-0.58至0.73%，美股四大指數短期高檔盤堅。

台股早盤由台積電(2330)上揚領軍，配合聯發科(2454)開高，以及散熱族群及PCB股續強，台股早盤回到12900點之上，最高達12950點。不過，盤中台積電(2330)、聯發科(2454)等陸續翻黑且跌幅擴大；金融股指數亦開高走低；電金無力，台股跌幅擴大，收盤失守12800點關卡。

美國對華為祭出新禁令，市場預期會影響聯發科出貨予華為，使得聯發科昨日被打至跌停，聯發科周二盤中發出重訊，強調一切遵循法規，短期對營運並未造成影響。聯發科今早股價暫回穩，但收盤仍收黑。

金屬機殼廠可成(2474)決定將泰州廠出售給中國玻璃蓋板廠藍思科技，市場解讀可能將淡出手機事業，可成股價表現疲弱，開盤股價186元，大跌20元，收盤跌幅收斂。

今日包括電金雙主軸都開高走低，台積電、聯發科均未能逆轉收高，只能靠著強勢族群力撐人氣；電子強勢族群包括散熱族群的健策(3653)、雙鴻(3324)等續強，PCB相關的欣興(3037)、南電(8046)再攻一波。

另外，防疫相關的國光生(4142)續強，上櫃指標股合一(4743)大漲，生技股也仍價量齊揚，支撐早盤上櫃指數表現更為有勁。

台股今日失守12800點以及短期均線關卡，仍守在月線之上，但大型電子股表現弱勢，台積電近期股價偏弱勢整理，讓台股多頭上攻力道受阻。目前台股持續震盪，上檔13000點關卡仍突破。

(時報資訊)