每年9月9日國民體育日系列活動之一「SUPER STAR體育表演會」今年9月19日再度於台北小巨蛋展現體育結合藝術的饗宴，除了超過30組頂尖團隊跨界演出，浩子、莎莎擔任住持人，Lulu黃路梓茵帶來中場表演，樂團蘇打綠的分身魚丁糸更擔任壓軸表演嘉賓。

本屆體育表演會將於8月29日下午1點開放網路免費索票，受到新冠肺炎疫情，必須配合中央疫情指揮中心建議，有別於以往分區不劃位的入座方式，今年採實名制對號入座，民眾於KKTIX索票完成後，觀賞表演當天得攜帶身分證件到活動現場登記進場，也要全程配戴口罩欣賞精彩表演。

今年表演首度使用舞台劇手法，演繹「體育轉播」作為開場，也突破場地限制，將水上運動結合高空特技於台北小巨蛋演出，台灣鐵人三項一姐李筱瑜並將鐵人三項節目橋段貫穿整場晚會，大會也初次邀請明華園日字戲劇團當家小旦陳昭薇一同表演，9月19日晚上7點起年代MUCH台、中視新聞台、壹綜合MOD頻道、LINE MUSIC、ETtoday東森新聞雲、i運動youtube頻道及粉絲團、MOE Sports等平台也有轉播服務。

(中時 )