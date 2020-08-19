新冠肺炎肆虐全球，視訊會議漸漸變成常態，但也因此出現不少「意外」狀況。里約熱內盧市議會日前進行一次視訊會議，7名議員嚴肅討論學生飲食保障議題，但畫面卻意外出現一名裸男，忘情進行「活塞運動」，顯然忘了關閉視訊鏡頭。不過議員們相當專業，雖然有些分心，依舊冷靜討論，沒有受到影響。

英國《每日郵報》引述巴西當地媒體報導，這是里約熱內盧市議會的一次會議，由社會主義和自由黨的成員萊昂內爾·布里佐拉（Leonel Brizola）主持。這場會議的主題，是如何在新冠肺炎肆虐期間，確保學生的食物供應。

這場會議在上午10時準時開始，分割畫面中間最右側的男性，明顯沒有坐在鏡頭前，而是跑去進行活塞運動，似乎不知道會議開始，且他的鏡頭沒關；而畫面上其他的議員，顯然都注意到了，變得有些不專心。

雖然視訊會議變成了「活春宮直播」，但參與的7名市議員依舊冷靜、專業地討論了4個小時，會議沒有因此中斷。

布里佐拉發出聲明表示，活春宮男主角並非議員，但他的真實身分為何，目前議會不願透露，也不願表示是否會有人因為這起事件受到懲罰。聲明並表示，很遺憾媒體報導沒有聚焦在會議本身探討的議題。

(中時新聞網)