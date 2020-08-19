高雄市長陳其邁於15日成功當選後，積極尋找小內閣，並希望在24日就職時，小內閣的人選就能全數到位，對此許多人選受到矚目，外傳曾有高雄背景的觀光行銷處長曾姿雯被點名加入小內閣擔任副手，她於19日上午參加基隆「時空漫遊」水路旅行記者會受訪時，連連否認並笑著說了5、6次的沒有，並謝謝大家的關心。

今年全台各地旅遊業，雖然因為疫情而大受影響，但基隆自重啟「海上龍珠」基隆嶼的生態觀光之旅及郵輪跳島遊後，不僅遊艇預約滿到幾個月後，廟口夜市及各餐廳也都天天客滿，對此，除了市長林右昌的大力推進外，更也有人點名觀銷處長曾姿雯是其中的一大功臣。

據消息指出，曾姿雯在高雄前市長陳菊「花媽」的時代，因曾擔任局處首長，不僅在地淵源深、熟知市政，後來被林右昌延攬進基隆市政府，近日觀光行銷成果連連，因此被點名回歸高雄，但對此，基隆市政府指出，目前都沒有接獲處長請辭。

(中時 )