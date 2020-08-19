新北市教育局長張明文、台北市體育局長李再立日前透過視訊會議，向瑞士主辦單位說明第一階段的申請計畫。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

雙北攜手申辦2025年世界壯年運動會，新北市教育局長張明文、台北市體育局長李再立日前透過視訊會議，向瑞士主辦單位說明第一階段的申請計畫，包括城市簡介、賽事組織、場館規畫等內容；新北市教育局表示，若順利申辦成功，預計有110個國家、超過3萬名運動員來台參賽，開幕式選定台北大巨蛋登場。

新北市教育局說明，世壯運針對30歲以上的運動員舉辦，賽事比照奧運會規模，每4年舉辦1次，有別於以往的國際賽事多以國家為代表參賽，世壯運選手皆代表個人或運動團體，因此超過一半的選手帶著家人和朋友出賽，將成為一大觀光能量，雙北盼能藉由賽事，帶動北部運動觀光和國際交流。

目前共有3個城市角逐主辦權，包括雙北市、澳洲伯斯、法國巴黎，原規畫至瑞士洛桑國際壯年運動總會說明申辦簡報，今年受疫情影響，改以視訊會議舉行，雙北透過視訊向評選委員介紹賽事規畫，包括城市簡介、賽事組織、場館、人力、財務、行銷、醫療、維安等，預計11月3日宣布獲選城市。

張明文介紹，雙北申辦世壯運以「運動無界｜人生無限（SPORTS beyond AGE｜LIFE without LIMITS）」為標語，循2017年世界大學運動會合作模式，宣揚終身運動的理念，視訊會議中獲得多位評選員青睞，若申辦成功，賽事將規畫32個競賽種類，預計有110個國家、超過3萬名運動員來臺參賽。

體育處長洪玉玲補充，開幕式和閉幕式分別規畫在台北大巨蛋、新北市微風運河登場，賽事除了在雙北舉辦外，桃園市、新竹市、宜蘭縣也分別提供7處、4處、3處場館。

(中時 )