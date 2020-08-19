國民黨行動中常會今（19）日移師到宜蘭縣舉行，黨主席江啟臣在致詞時持續鎖定公投議題，並搬出民進黨前主席林義雄為訴求，江批評說，林義雄將全民公投當成畢生志業，但是民進黨卻在前年的公投挫敗後，以完全執政的優勢，無視各界反對，去年6月更以國會多數強行修正公投法，將公投合併大選舉辦法廢除，企圖以降低公投投票率的方式，讓公投難以通過。

國民黨在相隔11年之後，再度在宜蘭舉行行動中常會，會前對於媒體記者提出的問題，江啟臣始終避而不答，只在會議開始的致詞時，再度以公投議題抨擊民進黨。

江啟臣表示，在2017年12月12日公投法三讀通過，蔡英文還說「打破鳥籠、還權於民，這是人民作主的歷史時刻。」但卻只因公投挫敗，在2019年6月17日就沒收公投，讓人民作主只有一年半的歷史，民進黨的修法不但沒收人民意志直接表達的權利，讓鳥籠公投升級到鐵籠公投，也沒收了林義雄先生一生的努力。

江啟臣抨擊說，民進黨完全執政，卻只有一黨之私、沒有國家人民，國會更成為執政者展現傲慢的場域。他在昨天舉行記者會，宣示推動恢復「公投綁大選」，就是期待透過有效的公投制度，制衡民進黨，唯有把公投還給人民，讓公投綁大選，讓人民意志充分展現才能制衡一黨獨大濫權執政。

這場行動中常會也可視為幫宜蘭縣長林姿妙拚連任佈局的暖場熱身，江啟臣除了大讚林姿妙施政成績十分亮眼，也允諾將與立法院黨團成員，繼續支持林姿妙長期努力推動的鐵路高架、高鐵延伸宜蘭、國道五號銜接蘇花改等工程，期盼儘快實現「西高鐵、東快鐵」的鐵道政策，要讓宜蘭整體交通建設儘速趕上大家對於宜蘭的熱愛，以及宜蘭遊子返鄉的需求，繼續擦亮「宜蘭勁好玩」的招牌。

(中時 )