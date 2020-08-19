羅霈穎告別式上周六完美落幕，好友于美人為好姊妹一手操辦後事，她今（19日）錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，坦言這幾天沒睡好，「每天從緊繃的情緒裡突然放鬆，很不能適應」。她怕羅霈穎的乾弟乾妹難以承受這巨大傷痛，時常他們吃飯慰問，開玩笑說要開始跑夜店變「夜間部同學」，才能融入年輕人。

羅霈穎這幾天沒入夢于美人，坦言「我不想把我們的友誼，操作成民間戲曲」。但在12日羅60歲冥誕趴那天，某家媒體攝影抱怨「是要搞多久」？沒想到當晚羅姊入夢「等一下會死喔」！于美人聽聞笑翻，說某天中午去靈堂，其他人都說「羅姊在靈堂」，于美人不懂，「原來他們趁我不在時偷偷貢菸，選羅最喜歡牌子，跟另一根她不抽的牌子，她愛牌那根菸很快就被抽完，另一根還好好的」，雖然菸草密度或其他科學方式可以解釋燃燒速度，但于美人說「科學沒辦處理感情，他們這樣相應，覺得姊姊在，心裡好受點」。

對於懷念羅霈穎的方式，于美人說「懷念一個人的方式，是不是可以多一點跟那人的印象，美好記憶再複習一遍」，她選擇把羅7年前在中國廣播錄製的《男人不要聽》節目做成podcast，「我昨天去錄音室，請他們幫我調檔案，我想為她做個podcast，希望幫她把聲音留下來，讓她聲音可以永傳」。據悉，羅霈穎當初因《康熙》在中國暴紅，本來想試做demo帶給電台，後來發現酬勞很少，羅就放棄不做了，存檔有5、6集。

(中時 )