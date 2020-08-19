高雄市昨天中午發生一起餐廳搶案。1名OL昨(18日)中午前往苓雅區公司附近的餐廳用餐時，將皮包放置在一旁座位，未料餐廳內竟然有一名陳姓失業男，二話不說就直接搶走皮包，接著跨上未熄火的機車逃逸，警方循線查出作案機車及歹徒身分，2個小時內將將搶匪逮捕到案並依搶奪送法辦。

警方調查，昨天中午11點50分左右，一名在苓雅區上班的胡姓女子，獨自前往公司附近林森二路上一間餐飲店用餐，因為座位旁有空位，順手就將皮包放在隔壁座位上。

這時有1名45歲陳姓失業男子，突然走入店內，估觀察四周，竟然就趁胡女不注意時，一把抓起胡女的皮包後，迅速衝往店外，跨上1輛未熄火的機車逃逸。

胡女當時正在用餐，驚覺自己皮包被搶後，從後方一路追趕搶匪並大喊搶劫，即使搶匪已經跨上機車，她還是一度抓著機車，但陳嫌加足油門後，導致胡女重心不穩而摔倒。現場民眾見狀立刻協助報警。

苓雅分局調閱監視影像後，掌握搶匪機車車號，立刻查出身分前往左營搶匪住處埋伏，，中午1時半左右就將陳嫌逮捕。當場起出胡女遭搶走的皮包及現金1000元，經警方依搶奪罪嫌移送後，陳嫌遭高雄地院裁定羈押獲准。

(中時新聞網)