民進黨籍前北市副市長、監委陳景峻遭疑涉嫌圖利建商，年初遭市長柯文哲移送政風處、廉政署，陳批柯「政治炒作！」柯市府指是民進黨北市議員簡舒培拋出來的事，柯更回嗆「民進黨內鬥關我屁事？」簡19日駁，柯就是政治炒作，想轉移民眾黨、市府內部紛爭的焦點，跟國民黨的風炒攀監委話題，轟柯「把台灣人民當白痴？」

簡舒培表示，的確是她要求移送，但新聞消息是市府放出來，明明她是要求今年1月移送，且所有人都該移送，怎會只有陳景峻沒被移送？然後到7月、2周前才移送陳？這就是政治炒作，政風處應將整批人都移送，並非僅移送陳個人，柯就是想轉移民眾黨高雄市長敗選、前畜產公司總經理姚量議轟柯「反改革，魔鬼交易」等內鬥的焦點。

「是看不起陳景峻，還是太看得起我？」簡強調，陳當議員時，她只有就讀國小，她當初質詢的是「陳副市長」，而柯為何要讓陳景峻處理此事，不得而知，不過2017年里長座談會時，柯早就知道此案會被解列、裡頭有不軌，為何2017年不處理？

簡痛批，柯在轉移各種焦點，這時間點很怪，剛好在大家對柯有質疑，例如「尖酸柯伯」等，柯無法處理好民眾黨內及姚量議的事情，所以不希望外界聚焦這些事，陳景峻批柯很不厚道，其實柯不厚道也不是今天的事，從前北市府祕書長蘇麗瓊的事情後，柯就是這樣。

簡質疑，「陳監委」若有問題，民眾黨立委為何不質詢？柯移送的可是以前自己的副市長，怎如今跟著國民黨炒監察院長陳菊等監委的話題？

(中時 )